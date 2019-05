Pays Membres du programme Electronique Visa Tanzanie

E-Visa Tanzanie

Dorénavant, il est obligatoire d'obtenir un evisa touristique pour se rendre en Tanzanie. Inutile de patienter dans des files d'attente pour obtenir votre Tanzanie evisa. Plus pratique et rapide, il faut dorénavant faire votre demande en ligne, remplir le formulaire et faire le paiement avec une carte de crédit pour recevoir par email votre Tanzanie e visa

En savoir plus sur le formulaire Visa Tanzanie en ligne

Tous les voyageurs souhaitant se rendre en Tanzanie doivent impérativement faire leur demande de visa en ligne, afin d'obtenir leur e Visa Tanzanie.

Suite à votre demande en ligne, une réponse vous sera communiquée par le biais de votre email :



Autorisation Accordée: Votre voyage est autorisé.

Voyage Non Autorisé: Il vous faudra que vous fassiez une demande de visa de séjour temporaire auprès de l’ambassade de la Tanzanie dans ce cas.

À noter, uniquement le visa touristique court séjour est traité par le système.